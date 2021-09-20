Прозрачные платья и эпатажные костюмы: лучшие образы звезд на церемонии "Эмми-2021"

В ночь с 19 на 20 сентября в американском Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения главной телевизионной премии года "Эмми-2021".

Gazeta.ua собрала подборку самых стильных образов знаменитостей на красной дорожке.

Самая главная премия года досталась сериалу "Ход королевы" с Аней Тейлор-Джой в главной роли. 25-летняя актриса поразила нежным платьем, которое село по стройной фигуре и желтой накидкой, которая волочилась по красной дорожке.

Актриса 46-летняя Сара Полсон выбрала ультра-стильный пышный наряд красного цвета. Образ дополняли объемные рукава-фонарики.

Эпатажным нарядом поразил 51-летний актер Билли Портер. Черный костюм с объемными рукавами-крыльями знаменитость дополнил бриллиантовыми колье, серьгами, браслетом и кольцами.

Фото: Reuters

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25-летняя британская актриса Эмма Коррин сыграла леди Диану в сериала "Корона". Она поразила на красной дорожке необычным образом - бежевое платье, такого же цвета перчатки и чепчик. Эпатажный образ дополняли длинные черные ногти.

53-летняя Джиллиан Андерсон сыграла роль Маргарет Тэтчер в сериале "Корона". На красную дорожку актриса вышла в белом наряде, который демонстрировал стройную фигуру звезды. Легкие кудри и нюдовий макияж отлично дополнили образ.

В ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе США состоялась 73-я церемония вручения главной телевизионной премии "Эмми-2021". Больше всего номинаций получили проекты HBO и HBO Max - 130 упоминаний, за ними Netflix - 129 - и Disney + - 71. Абсолютным фаворитом церемонии стал сериал "Корона" - он забрал все награды в категории "драматический сериал". Также среди победителей засветились комедийные сериалы "Тед Лассо" и "Хитрости", минисериалы "Мейр с Исттауна", "Ход королевы".