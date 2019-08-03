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суббота, 03 августа 2019 15:31

Прозрачная накидка и странный взгляд: Каменских взбудоражила сеть новым фото

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Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками новым откровенным снимком.

На нем поднимается по лестнице яхты в двухцветном купальнике и прозрачной сетчатой ​​накидке. Фотография, судя по отметки геолокации, была сделана вблизи итальянских островов Ла-Маддалена.

Автор: instagram.com/kamenskux
  Певица Настя Каменских отдыхает в Италии с мужем Алексеем Потапенко
Певица Настя Каменских отдыхает в Италии с мужем Алексеем Потапенко

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Однако пользователи Instagram раскритиковали артистку. Большинство обратили внимание на ее странное выражение лица. Через полуоткрытые глаза многие назвали певицу пьяной.

"Неудачное фото", "Укачало, что ли, тетю", "Верни сетку Леонтьеву", "Глаза, вроде в в хлам", "По-любому фотку выставляла по-пьяни", "Чего так перекосило?" "Ты пьяная!" - пишут в комментариях.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно уехала отдыхать в Италию с мужем Алексеем Потапенко (Потап), поделилась соблазнительным фото в купальнике. Пользователи сети заподозрили звезду в беременности.

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