"Позу у Maruv подсмотрела" - Полякова поделилась новым сексуальным фото

Фото: Instagram

Певица Оля Полякова поделилась новым откровенным фото в Instagram. В красном купальнике знаменитость продемонстрировала идеальную фигуру.

"Париться по поводу того, что лето проходит, не стоит. Жизнь проходит - вот это засада", - подписала фото Полякова. Менее чем за сутки фотография набрала почти 64 тыс. лайков.

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"Сначала подумал - Памела Андерсон", "Секси", "Ой, позу у Maruv подсмотрела", - написали пользователи под снимком.

Певица Вера Брежнева, 37 лет, порадовала сеть соблазнительным обнаженным снимком. Фото, которое сделали для журнала Vogue Russia, знаменитость опубликовала в Instagram.