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вторник, 27 августа 2019 13:43

"Позу у Maruv подсмотрела" - Полякова поделилась новым сексуальным фото
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2 Комментировать

Некоторые сравнили Полякову со спасательницей Малибу
Фото: Instagram
Некоторые сравнили Полякову со спасательницей Малибу
Некоторые сравнили Полякову со спасательницей Малибу
Некоторые сравнили Полякову со спасательницей Малибу
Некоторые сравнили Полякову со спасательницей Малибу

Певица Оля Полякова поделилась новым откровенным фото в Instagram. В красном купальнике знаменитость продемонстрировала идеальную фигуру.

"Париться по поводу того, что лето проходит, не стоит. Жизнь проходит - вот это засада", - подписала фото Полякова. Менее чем за сутки фотография набрала почти 64 тыс. лайков.

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"Сначала подумал - Памела Андерсон", "Секси", "Ой, позу у Maruv подсмотрела", - написали пользователи под снимком.

Певица Вера Брежнева, 37 лет, порадовала сеть соблазнительным обнаженным снимком. Фото, которое сделали для журнала Vogue Russia, знаменитость опубликовала в Instagram.

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27
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