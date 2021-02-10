Позировали топлес: одна из лучших футболисток мира удивила откровенной фотосессией с любимой

Фото: Instagram.com

Американская футболистка 35-летняя Меган Рапино снялась в смелой фотосессии вместе со своей невестой, баскетболисткой женской НБА 40-летней Сью Берд. Спортсменки начали встречаться 2016 года, а в октябре прошлого года объявили о помолвке.

Фотосессию подготовили для журнала GQ в рамках темы "Современные влюбленные". Черно-белые снимки Рапино опубликовала на своей странице в Instagram.

На двух фотографиях влюбленные обнимались без нижнего белья. На другом снимке спортсменки целуются, сидя на песке у моря. На этой фотографии Берд полностью раздета, тогда как Рапино позирует в одежде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белла Хадид показала загар в бикини

2019 года Меган Рапино признавали лучшей футболисткой по версии ФИФА. Со сборной США футболистка дважды выигрывала чемпионат мира 2015-го и 2019 года, а также Олимпийские игры-2012. Сью Берд - четырехкратная чемпионка женской НБА, четырехкратная победительница Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира в составе сборной США.