Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских

Потап рассказал о беременности Каменских. Фото: www.unian.net

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) впервые прокомментировал слухи о беременности жены Насти Каменских.

Мужчина дал интервью ведущей Кати Осадчей на телепередаче "Светская жизнь".

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Потап не подтвердил беременность возлюбленной, но и не опроверг слухи.

"Пусть всматриваются в фигуру Насти. Всматривайтесь, такая у вас работа, журналисты", - ответил Потап.

Поклонники Насти Каменских заметили округленный животик звезды, поэтому по сети "гуляют" слухи о беременности певицы.