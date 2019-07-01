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понедельник, 01 июля 2019 13:11

Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских

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Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап рассказал о беременности Каменских. Фото: www.unian.net

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) впервые прокомментировал слухи о беременности жены Насти Каменских.

Мужчина дал интервью ведущей Кати Осадчей на телепередаче "Светская жизнь".

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Потап не подтвердил беременность возлюбленной, но и не опроверг слухи.

"Пусть всматриваются в фигуру Насти. Всматривайтесь, такая у вас работа, журналисты", - ответил Потап.

Поклонники Насти Каменских заметили округленный животик звезды, поэтому по сети "гуляют" слухи о беременности певицы.

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