После встречи с Андреем Садовым Том Круз признался Украине в любви

Фото: city-adm.lviv.ua

Голливудский актер Том Круз после визита в Одессу посетил Львов. Встретился с мэром Андреем Садовым.

Самолет знаменитости приземлился в аэропорту города Льва в 13:45.

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Актер сразу отправился на площадь Рынок, где на 14:00 у него была запланирована встреча с мэром. К Ратуше прибыл кортеж из 5 черных автомобилей, в одном из них был Круз.

Львовский мэр подарил голливудской знаменитости памятную монету в честь короля Даниила и книжку историка Сергея Плохия "Ворота Европы" на английском. В свою очередь Круз, оставил запись в книге почетных гостей города.

"Спасибо, что пригласили в свой замечательный город. Львов - красивый город, и здесь красивые люди, и Украина - красивая страна. Я вас люблю", - написал Круз.

Голливудский актер и продюсер Том Круз приехал с визитом в Одессу. Самолет звезды Gulfstream IV приземлился сегодня утром в одесском аэропорту.