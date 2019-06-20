Поправилась на 14 кг: Санта Димопулос откровенно рассказала о беременности

Фото: @santadimopulos

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась секретами своей второй беременности в сети.

Знаменитость рассказала, что за 29 недель набрала 14 кг. По словам Димопулос, ее кожа теперь имеет безупречный вид.

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"Набрала вес из-за сильного аппетит. Но меня это не очень волнует. Знаю, что приду в форму, когда будет нужно", - поделилась Санта.

Димопулос занималась спортом первые 4 месяца беременности. Сейчас певица старается больше ходить пешком и проводить время на свежем воздухе.

"У меня нет перепадов настроения и капризов. Эта беременность осознанная, умиротворенная и очень счастливая", - поделилась Димопулос.

Певица Санта Димопулос рассказала, что ждет второго ребенка, лишь на 7 месяце беременности. 29 октября 2008-го Димопулос родила сына Даниэля от украинского шоумена Андрея Джеджулы. Осенью 2015-го Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.