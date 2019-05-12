Полякова в День матери тронула сеть архивными фото

В День матери певица Оля Полякова тронула сеть архивным снимком.
Суперблондинка опубликовала в Instagram фото с мамой. На нем певице 1 год и 7 месяцев.
"С Днем матери!!! Цените, любите, звоните, говорите как можно чаще!!! Пока они рядом!!! Мамуля, обожаю!!!", - подписала пост Оля Полякова.
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Поклонники певицы заметили, что они с мамой очень похожи. Также присоединились к поздравлениям и пожелали артистке и ее мамы счастья.
"Так вот в кого ты такая красивая!", "Как вы похожи", "Приветствую Вас Оля! Желаю крепкого здоровьечка, любви и счастья", "Какие вы красавицы обе!", - пишут пользователи в комментариях.
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Украинская певица Оля Полякова снова потрясла поклонников откровенными фото. Исполнительница повторила легендарную фотографию с голыми ягодицами. И снова разместила сексуальные фотографии в Instagram, на которых она позирует полностью голая, купаясь под пляжным душем в Египте.
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