Полякова в День матери тронула сеть архивными фото

Оля Полякова показала архивные фото со своей мамой. Фото - instagram.com/polyakovamusic

В День матери певица Оля Полякова тронула сеть архивным снимком.

Суперблондинка опубликовала в Instagram фото с мамой. На нем певице 1 год и 7 месяцев.

"С Днем матери!!! Цените, любите, звоните, говорите как можно чаще!!! Пока они рядом!!! Мамуля, обожаю!!!", - подписала пост Оля Полякова.

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Поклонники певицы заметили, что они с мамой очень похожи. Также присоединились к поздравлениям и пожелали артистке и ее мамы счастья.

"Так вот в кого ты такая красивая!", "Как вы похожи", "Приветствую Вас Оля! Желаю крепкого здоровьечка, любви и счастья", "Какие вы красавицы обе!", - пишут пользователи в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 12 Май 2019 в 12:27 PDT

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