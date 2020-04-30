Полякова подозревает, что заразилась от дочки коронавирусом

Оля о деталях течения болезни рассказала Дмитрию Гордону в Instagram-эфире Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Певица Оля Полякова предполагает, что она и ее младшая дочь 8-летняя Алиса уже перенесли COVID-19. Это могло произойти еще до введения карантина, когда они были в Майами.

Оля о деталях течения болезни рассказала Дмитрию Гордону в Instagram-эфире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Может, мне и от мамы отказаться? – Полякова развлеклась в прямом эфире с Киркоровым

"Сначала Алиса заболела, сорок один градус был на градуснике, я такой температуры не видела никогда в жизни, у меня был просто шок. И я от нее очень сильно заразилась, мы страшно кашляли, мы были на антибиотиках, мы так тяжело переболели", - рассказала Полякова.

Певица Оля Полякова решила зарабатывать на карантине видеопоздравлениями. Поздравление от певицы можно подарить к любому празднику. 50% вырученных средств Полякова передаст в благотворительный фонд "Жизнелюб" в поддержку пожилых людей на период карантина.