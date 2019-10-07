Полуобнаженную Лесю Никитюк считают секс-символом Украины

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с фанатами пикантным фото в сети.
Откровенный снимок звезда опубликовала в Instagram.
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На фотографии Никитюк позировала в черном обтягивающем боди. На лице Леси был яркий макияж.
Пользователи сети засыпали Никитюк комментариями.
"На Барби похожа", "не женщина, а мечта", "какая фигурка", "красавица", "секс-символ Украины".
Недавно телеведущая Леся Никитюк провела осенью фотосессию посреди поля. Для эффектных фотографий, не стесняясь, позировала топлесс.
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