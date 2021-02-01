Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии

Украинская фитнес-модель Александра Суманеева снялась в провокационной фотосессии полностью обнаженной.

Фотографии, где вместо купальника на теле спортсменки специальные зеркальные наклейки, она опубликовала в Instagram.

Фото: instagram.com/ssumaneeva

По словам Суманеевой, золотой наряд изготовили на заказ и наносили на ее тело более полутора часов.

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В прошлом году Суманеева одержала победу на чемпионате мира среди юниоров по фитнесу и бодибилдингу, который проходил в Румынии. Украинка стала первой в категории "Фитнес-бикини юниорки от 21 до 23 лет до 166 см".