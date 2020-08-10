Полностью обнаженная Дорофеева позировала у бассейна

Фото: Instagram

Певица Надя Дорофеева шокировала подписчиков обольстительными фото. Звезда опубликовала пикантные снимки в Instagram.

На последней фотографии Дорофеева позировала у бассейна полностью раздета, прикрыв ягодицы короткими джинсовыми шортами.

"Это я так сильно люблю лето", - написала экс-участница группы "Время и Стекло".

На фото можно рассмотреть стройную фигуру и аппетитные формы артистки. Читатели засыпали Дорофееву комплиментами. А звезды украинского шоу-бизнеса пошутили в комментариях.

"Вова: Надь, хотя бы шорты накинь," - написал певец Monatik под постом в Instagram.

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"Не доползла," - прокомментировал музыкант Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап.

Экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева опубликовала яркие фото в Instagram, на которых певица щеголяет фигурой в купальнике. Красавица старательно позировала на огромном надувном единороге, пока не упала в воду.