 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
Просмотров: 10047
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 279
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2079
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5436
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1701
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1944
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3502
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6993
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67892
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
4
5
4
5
4
Поклонница Олега Винника сделала тату с названием его хита
Поклонница Олега Винника сделала тату с названием его хита
Каменских очаровала новым образом в откровенном мини
Каменских очаровала новым образом в откровенном мини
Клаудиа Шифер засветила грудь в откровенном декольте
Клаудиа Шифер засветила грудь в откровенном декольте
Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Эль Фаннинг потеряла сознание через тесное платье
Эль Фаннинг потеряла сознание через тесное платье
Видео
Все видео
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
5-летняя дочь Ким Кардашьян сняла первый клип
5-летняя дочь Ким Кардашьян сняла первый клип
Кендалл Дженнер показала "прелести" в пикантной съёмке
Кендалл Дженнер показала "прелести" в пикантной съёмке
Вышел тизер "Малефисента: Владычица тьмы"
Вышел тизер "Малефисента: Владычица тьмы"
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2079
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 549
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1161
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1908
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1413
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 13:50

Поклонница Олега Винника сделала тату с названием его хита
4

  Комментировать

23 мая Олег Винник выступит в Ратингене, на очереди – Оффенбах и Прага
Фото: пресс-служба
23 мая Олег Винник выступит в Ратингене, на очереди – Оффенбах и Прага
23 мая Олег Винник выступит в Ратингене, на очереди – Оффенбах и Прага
Олег Винник встретился со своим давним преподавателем по вокалу Джоном Леманом

Олег Винник добрался до экватора своего европейского тура. Сейчас он гастролирует по Германии, собирая полные залы. Среди зрителей не только представители диаспоры, но и немцы, которые подпевают "Нино", "Счастье", "Вовчицю".

Многие помнят Винника со времен его игры в европейских мюзиклах. С тех пор прошло более 15 лет. На концерты люди приводят своих детей, родителей – приходят целыми семьями.

Одна из давних почитательниц таланта Олега Винника - Anja ни слова не понимает ни по-украински, ни по-русски, но знает все композиции певца. А с названием одной из них -

"Счастье" - сделала себе татуировку. Прошлой осенью Аня приезжала в Киев на сольный концерт Олега Винника в киевском Дворце спорта. В нынешнем туре уже побывала на трех его выступлениях: в Берлине, Гамбурге и Фюрте. Останавливаться не планирует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хлывнюк оказался в "нищенском" списке с DZIDZO

"Не важно на каком языке ты поешь. Если тебя понимают в других странах, значит ты поешь на языке сердца", - говорит Олег.

Одна из самых знаменательных встреч для артиста состоялась в Гамбурге – с авторитетным американским пианистом, преподавателем вокала Джоном Леманом. В 1990-х он помог певцу овладеть новым голосовым диапазоном лирико-драматического тенора.

Автор: пресс-служба
  Олег Винник встретился со своим давним преподавателем по вокалу Джоном Леманом
Олег Винник встретился со своим давним преподавателем по вокалу Джоном Леманом

14 мая Олег Винник дал большой сольный концерт в его родном селе Червоный кут Черкасской области. Под открытым небом музыкант собрал около 30 тысяч зрителей. За всю историю существования населенного пункта здесь не видели такого количества людей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поклонница Олега Винника сделала тату с названием его хита». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов

Царь и гетман держали в тюрьме, а большевики - расстреляли. 140 лет назад родился Симон Петлюра

София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 140250
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 36721
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 Просмотров: 36369
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 7 Просмотров: 31104
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
20
 Просмотров: 29619
Знаменитости
Каменских очаровала новым образом в откровенном мини
Каменских очаровала новым образом в откровенном мини
5
 Просмотров: 6048
Клаудиа Шифер засветила грудь в откровенном декольте
Клаудиа Шифер засветила грудь в откровенном декольте
4
 Просмотров: 3195
Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в прозрачном платье
5
 Просмотров: 2007
Эль Фаннинг потеряла сознание через тесное платье
Эль Фаннинг потеряла сознание через тесное платье
4
 Просмотров: 1116
Дочь Джонни Деппа ушла на прогулку без бюстгальтера
Дочь Джонни Деппа ушла на прогулку без бюстгальтера
7
 Просмотров: 4581
Больше всего комментируют
13
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
4
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Голосов: 35028
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua