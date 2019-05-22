Поклонница Олега Винника сделала тату с названием его хита

Фото: пресс-служба

Олег Винник добрался до экватора своего европейского тура. Сейчас он гастролирует по Германии, собирая полные залы. Среди зрителей не только представители диаспоры, но и немцы, которые подпевают "Нино", "Счастье", "Вовчицю".

Многие помнят Винника со времен его игры в европейских мюзиклах. С тех пор прошло более 15 лет. На концерты люди приводят своих детей, родителей – приходят целыми семьями.

Одна из давних почитательниц таланта Олега Винника - Anja ни слова не понимает ни по-украински, ни по-русски, но знает все композиции певца. А с названием одной из них -

"Счастье" - сделала себе татуировку. Прошлой осенью Аня приезжала в Киев на сольный концерт Олега Винника в киевском Дворце спорта. В нынешнем туре уже побывала на трех его выступлениях: в Берлине, Гамбурге и Фюрте. Останавливаться не планирует.

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"Не важно на каком языке ты поешь. Если тебя понимают в других странах, значит ты поешь на языке сердца", - говорит Олег.

Одна из самых знаменательных встреч для артиста состоялась в Гамбурге – с авторитетным американским пианистом, преподавателем вокала Джоном Леманом. В 1990-х он помог певцу овладеть новым голосовым диапазоном лирико-драматического тенора.

Автор: пресс-служба Олег Винник встретился со своим давним преподавателем по вокалу Джоном Леманом

14 мая Олег Винник дал большой сольный концерт в его родном селе Червоный кут Черкасской области. Под открытым небом музыкант собрал около 30 тысяч зрителей. За всю историю существования населенного пункта здесь не видели такого количества людей.