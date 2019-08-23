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пятница, 23 августа 2019 17:26

Покинет ли проект: Виктория Булитко получила травму за несколько дней до премьеры "Танцев со звездами"
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Виктория Булитко поделилась с подписчиками кадрами с тренировки
Фото: @bulitka
Виктория Булитко поделилась с подписчиками кадрами с тренировки
Виктория Булитко поделилась с подписчиками кадрами с тренировки
Виктория Булитко поделилась с подписчиками кадрами с тренировки

Актриса юмористического "Дизель шоу" и участница "Танцы со звездами 2019" Виктория Булитко получила травму ноги во время подготовки к первому прямому эфиру.

Знаменитость поделилась подробностями на закрытой презентации с изданием ТСН.ua.

25 августа состоится премьера танцевального шоу, а номер Булитко с Дмитрием Дикусаром готов не до конца.

По словам Виктории, врач запретил тренировки, но выходить на паркет через пару дней.

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"Во время первого эфира шоу у нас будет зажигательный танец, я подпрыгиваю, кручусь постоянно на правой ноге, которая сейчас травмирована. Мне сделали фонофорез с гидрокортизоном и магнитную терапию. Хирург мне сказал, что сейчас тренировки противопоказаны, нужно больше отдыхать, а как отдыхать, если уже 25 августа эфир", - прокомментировала Булитко.

Травма расстроила актрису, ведь она очень хотела участвовать в шоу. Несмотря на запрет, звезда продолжает тренировки с Дикусаром.

"Танец по сути готов, но очень много неотработанных движений, их нужно оттачивать каждый день, забивать мышечную память. Я очень расстроена и шокирована, потому что не могу ничего сделать. Страшно выступать с такой травмой. Но мы сможем все", - подытожила Виктория.

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Публикация от ★ Виктория Булитко (@bulitka)

Певица и телеведущая Tayanna готовится к прямым эфирам танцевального шоу "Танцы со звездами". Ролик с соблазнительными танцами в студии звезда опубликовала в Instagram.

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