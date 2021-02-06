Показали элитные особняки Потапа и Каменских, Горбунова и Осадчей

Фото: strana.ua

В сети показали элитные поместья звездных пар продюсера Потапа и его жены, певицы Насти Каменских, а также ведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей.

Известно, что они живут по соседству друг с другом в поселке Романков, в направлении Конча-Заспы под Киевом. Именно здесь есть закрытый коттеджный городок "Солнечная долина", в котором поселились звезды, пишет Страна.

По словам источника, Потап в 2017 году купил 13,5 соток земли, на которых сейчас стоит 2-этажный особняк. Он выполнен из камня в итальянском стиле. На заднем дворе застекленная терраса, домик для барбекю и бассейн с лаунж-зоной.

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Во дворе дома Горбунова и Осадчей есть горки и качели для их маленького сына, а также гостевой домик. Площадь участка звезд составляет 13,4 сотки.

Стоит отметить, что в городке "Солнечная долина" ведется видеонаблюдение, на въезде стоит шлагбаум. По территории ходит частная охрана, также за безопасность отвечают бойцы ГСО. Внутри городка частный детский сад, озеро, баня, ресторан, спортивные площадки и поля для футбола, баскетбола, волейбола, теннисные корты. На территории много освещенных пешеходных дорожек. А рядом, в сосновом лесу, есть тропа здоровья.

Самый дешевый коттедж от застройщика на 220 кв.м можно приобрести за 12,67 млн грн. А просторный дом площадью 574 "квадрата" обойдется в 33,24 млн грн.

В сети показали снимки дома звезды "95 Квартала" Елена Кравец на Осокорках в Киеве. Там она живет вместе с мужем и двумя детьми. Старшая дочь 17-летняя Мария живет в столичной квартире вместе с подругой. Интерьер дома артистка продумывала до мелочей. Главным для нее была изящная простота, элегантная и без излишеств.