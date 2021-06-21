 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 711
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1368
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2250
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2943
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 945
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 882
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1458
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 936
Фото
Все фото
4
6
9
12
7
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Как выглядят различные звезды в одинаковых нарядах - фото
Как выглядят различные звезды в одинаковых нарядах - фото
Балетный батл: премьеры балета будут меряться мастерством в двух легендарных спектаклях
Балетный батл: премьеры балета будут меряться мастерством в двух легендарных спектаклях
Ким Кардашьян соблазнительно позировала на теннисном корте
Ким Кардашьян соблазнительно позировала на теннисном корте
Видео
Все видео
В новом клипе Garza описывает дуальности мира
В новом клипе Garza описывает дуальности мира
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Ярмоленко повторил флешмоб Роналду с бутылкой Coca-Cola
Ярмоленко повторил флешмоб Роналду с бутылкой Coca-Cola
Потап с полуобнаженной блондинкой провел обряд экзорцизма
Потап с полуобнаженной блондинкой провел обряд экзорцизма
Лопес поймали на поцелуе с Аффлеком: момент попал на видео
Лопес поймали на поцелуе с Аффлеком: момент попал на видео
Интервью
1/5
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 81
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 711
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 711
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 828
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1458
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
7 Просмотров: 360
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
понедельник, 21 июня 2021 13:28

Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4

  Комментировать

Американская модель Эмили Ратаковски не прекращает делиться с фанами пикантными снимками.

Американская модель Эмили Ратаковски не прекращает делиться с фанами пикантными снимками
Фото: instagram.com/inamoratawoman
Американская модель Эмили Ратаковски не прекращает делиться с фанами пикантными снимками
Американская модель Эмили Ратаковски не прекращает делиться с фанами пикантными снимками
Американская модель Эмили Ратаковски не прекращает делиться с фанами пикантными снимками

На этот раз 30-летняя актриса устроила фотосет топлесс, в перчатках и трусиках в цветочно-леопардовый принт. Знаменитость соблазнительно позировала на четвереньках, прикрывая грудь рукой. Фото появились на странице бренда звезды Inamorata в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это не мешок с кормом". Эмили Ратаковски раскритиковали за снимок с 3-месячным сыном

Фотосетом Эмили анонсировала выход новой коллекции купальников.

Ранее Эмили Ратаковски запостила серию эротических фото. На них знаменитость позировала в откровенном бирюзовом бикини, выпятив пышную грудь. Таким образом звезда прорекламировала купальник собственного бренда Inamorata Woman.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Начали расстрелы заключенных

Пять человек похоронило под завалами многоэтажки

Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 19972
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 6714
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 6003
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 5805
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 5373
Знаменитости
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 6003
Как выглядят различные звезды в одинаковых нарядах - фото
Как выглядят различные звезды в одинаковых нарядах - фото
9
 Просмотров: 2394
День отца: какие фильмы посмотреть с папой
День отца: какие фильмы посмотреть с папой
5
 Просмотров: 297
Неожиданно: Jerry Heil разыграла поклонников
Неожиданно: Jerry Heil разыграла поклонников Просмотров: 387
Балетный батл: премьеры балета будут меряться мастерством в двух легендарных спектаклях
Балетный батл: премьеры балета будут меряться мастерством в двух легендарных спектаклях
12
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
79
"В случае проигрыша следующих выборов нынешняя власть может оказаться за решеткой", – Александр Данилюк
10
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
После каденции Зеленского надо иметь предохранители - Разумков
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
1
Киву красиво вытолкнули - Вирастюк о драке в Раде
Голосов: 43176
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть