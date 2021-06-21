Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь

Американская модель Эмили Ратаковски не прекращает делиться с фанами пикантными снимками.

Фото: instagram.com/inamoratawoman

На этот раз 30-летняя актриса устроила фотосет топлесс, в перчатках и трусиках в цветочно-леопардовый принт. Знаменитость соблазнительно позировала на четвереньках, прикрывая грудь рукой. Фото появились на странице бренда звезды Inamorata в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это не мешок с кормом". Эмили Ратаковски раскритиковали за снимок с 3-месячным сыном

Фотосетом Эмили анонсировала выход новой коллекции купальников.

Ранее Эмили Ратаковски запостила серию эротических фото. На них знаменитость позировала в откровенном бирюзовом бикини, выпятив пышную грудь. Таким образом звезда прорекламировала купальник собственного бренда Inamorata Woman.