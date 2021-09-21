Plus size модель Эшли Грэм оказалась беременной двойней

Американская plus size модель 33-летняя Эшли Грэм во время одного из УЗИ узнала, что беременна двойней.
Она родит двух мальчиков, поделилась знаменитость в Instagram.
"Ты что, шутишь?" - удивленно прокомментировал муж модели Джастин Эрвин.
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Сеть взорвалась комментариями восторга и поздравлений. Фолловеры модели уже написали более 21 тыс. комментариев под постом, который набрал 4,1 млн просмотров.
"Поздравляю, я невероятно рада за вас", "я счастлив, что счастливы вы", "Эшли, поздравляю", "словами не передать, как я счастлив за вас".
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Модель Эшли Грэм и кинорежиссер Джастин Эрвин познакомились в 2009 году в церкви. Поженились 14 августа 2010-го. 18 января 2020 года модель родила первого сына, которого назвали Айзек Менелик Джованни Эрвин.
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