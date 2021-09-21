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вторник, 21 сентября 2021 09:41

Plus size модель Эшли Грэм оказалась беременной двойней
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Эшли Грэм беременна двойней.
Фото: @ashleygraham
Эшли Грэм познакомилась со своим мужем Джастином Эрвином в 2009 году в церкви.
Модель беременна во второй раз. До этого в 2020 году она родила первого сына Айзека.
Эшли Грэм беременна двойней.
Эшли Грэм беременна двойней.

Американская plus size модель 33-летняя Эшли Грэм во время одного из УЗИ узнала, что беременна двойней.

Она родит двух мальчиков, поделилась знаменитость в Instagram.

"Ты что, шутишь?" - удивленно прокомментировал муж модели Джастин Эрвин.

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Сеть взорвалась комментариями восторга и поздравлений. Фолловеры модели уже написали более 21 тыс. комментариев под постом, который набрал 4,1 млн просмотров.

"Поздравляю, я невероятно рада за вас", "я счастлив, что счастливы вы", "Эшли, поздравляю", "словами не передать, как я счастлив за вас".

Модель Эшли Грэм и кинорежиссер Джастин Эрвин познакомились в 2009 году в церкви. Поженились 14 августа 2010-го. 18 января 2020 года модель родила первого сына, которого назвали Айзек Менелик Джованни Эрвин.

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