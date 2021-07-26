Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера, который на 32 года старше

Фото: @kitty.spencer

В пятницу, 23 июля, племянница принцессы Дианы, 30-летняя леди Кэтти Спенсер вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса.

Об этом сообщил журнал Elle.

Британская модель на собственной свадьбе сменила пять платьев от кутюр от итальянского бренда Dolce&Gabbana.

Церемония прошла в старинной вилле Альдобрандини под Римом. Спенсер поделилась с фанатами свадебными снимками в Instagram и похвасталась изысканными платьями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали редкое детское фото принцессы Дианы

На одной из фотографий леди Спенсер позировала в белом свадебном платье линии Alta Moda, которое создавали почти шесть месяцев.

Новоиспеченная жена отказалась одевать диадему с бриллиантами, в которой выходили замуж не только ее мать, но й принцесса Диана в 1981 году.

В Кенсингтонском дворце, бывшем доме принцессы Дианы, на выставке представили ее подвенечное платье с тысячами жемчужин, органзой и восьмиметровым шлейфом впервые за 25 лет. Наряд, в котором Диана 29 июля 1981 года выходила замуж за принца Чарльза, стал центром выставки Royal Style in the Marketing.