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понедельник, 26 июля 2021 17:40

Племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера, который на 32 года старше
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Племянница принцессы Дианы, Кэтти Спенсер вышла замуж за миллиардера Майкла Льюиса.
Фото: @kitty.spencer
Для свадьбы Спенсер выбрала пять кутюрных платьев.
Племянница принцессы Дианы, Кэтти Спенсер вышла замуж за миллиардера Майкла Льюиса.
Племянница принцессы Дианы, Кэтти Спенсер вышла замуж за миллиардера Майкла Льюиса.
Избраннику Спенсер, Майклу Льюису, 62 года. Он на 32 года старше женщины.

В пятницу, 23 июля, племянница принцессы Дианы, 30-летняя леди Кэтти Спенсер вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса.

Об этом сообщил журнал Elle.

Британская модель на собственной свадьбе сменила пять платьев от кутюр от итальянского бренда Dolce&Gabbana.

Церемония прошла в старинной вилле Альдобрандини под Римом. Спенсер поделилась с фанатами свадебными снимками в Instagram и похвасталась изысканными платьями.

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На одной из фотографий леди Спенсер позировала в белом свадебном платье линии Alta Moda, которое создавали почти шесть месяцев.

Новоиспеченная жена отказалась одевать диадему с бриллиантами, в которой выходили замуж не только ее мать, но й принцесса Диана в 1981 году.

В Кенсингтонском дворце, бывшем доме принцессы Дианы, на выставке представили ее подвенечное платье с тысячами жемчужин, органзой и восьмиметровым шлейфом впервые за 25 лет. Наряд, в котором Диана 29 июля 1981 года выходила замуж за принца Чарльза, стал центром выставки Royal Style in the Marketing.

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