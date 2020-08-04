Певица Yuliya Roznen представила новую песню

В 2017 году приняла участие в вокальном шоу "Голос Країни". Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Экс-участница "Голосу Країни" Юлия Борозненко, известная под псевдонимом Yuliya Roznen, представила взрывное хит "Расскажи". В конце июня был снят клип на эту песню. А в середине июля певица опубликовала романтическую видеоработу на своем Youtube-канале.

В 2017 году приняла участие в вокальном шоу "Голос Країни". Исполнила песню "Спи собі сама" Скрябина под аккомпанемент бандуры.

"Мой выбор заценила вся страна, а тренером стал Сергей Бабкин. Стоя на той сцене и слушая овации зала, я поняла, что это - смысл моей жизни. Сцена "Голосу" заставила меня по-настоящему поверить в себя, расставила все точки над "i"- я начала сама писать песни," - рассказала Yuliya Roznen.

2019 артистка начала сольную карьеру. Представила дебютную песню "# 2 полюса", которую написала вместе с мужем. 25 августа приняла участие в масштабном конкурсе "Хит-конвейер 2019", в котором стала финалисткой, выполнив свою песню "#2 полюса".

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"Я не останавливаюсь на достигнутом и верю в чудо. Моя музыка лечит сердца," - сказала Yuliya Roznen.

Pop-jazz певица Кристина Луговая представляет песню "Метаморфозы". Это уже вторая композиция с будущего альбома певицы, который Кристина планирует обнародовать в ближайшее время. "Метаморфозы" - песня о страсти и изменения, которые происходят с душой, когда охватывают новые чувства.