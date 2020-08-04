Певица Yuliya Roznen представила новую песню

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 306
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Просмотров: 288
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 17541
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3645
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 891
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6669
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 954
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 810
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
5
10
9
5
5
Ведущая Леся Никитюк щеголяет стройной фигурой и аппетитными формами
Ведущая Леся Никитюк щеголяет стройной фигурой и аппетитными формами
Даша Астафьева празднует 35-летие: самые сексуальные фото звезды
Даша Астафьева празднует 35-летие: самые сексуальные фото звезды
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Кристина Луговая представляет песню с нового альбома
Кристина Луговая представляет песню с нового альбома
Украинская Кардашьян показала на эротическом селфи экстремально откровенное декольте
Украинская Кардашьян показала на эротическом селфи экстремально откровенное декольте
Видео
Все видео
Белая вечеринка: Могилевская ярко отпраздновала юбилей
Белая вечеринка: Могилевская ярко отпраздновала юбилей
Звезда "Квартала" показала на видео голую грудь
Звезда "Квартала" показала на видео голую грудь
Лобода выпустила клип, в котором снялись Лолита, Собчак и Варнава
Лобода выпустила клип, в котором снялись Лолита, Собчак и Варнава
Позитив заинтриговал фанов новостью
Позитив заинтриговал фанов новостью
Пэрис Хилтон показала страстное видео с любимым
Пэрис Хилтон показала страстное видео с любимым
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 306
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6669
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1431
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 18:26

Певица Yuliya Roznen представила новую песню

  Комментировать
Певица Yuliya Roznen представила новую песню
В 2017 году приняла участие в вокальном шоу "Голос Країни". Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Экс-участница "Голосу Країни" Юлия Борозненко, известная под псевдонимом Yuliya Roznen, представила взрывное хит "Расскажи". В конце июня был снят клип на эту песню. А в середине июля певица опубликовала романтическую видеоработу на своем Youtube-канале.

В 2017 году приняла участие в вокальном шоу "Голос Країни". Исполнила песню "Спи собі сама" Скрябина под аккомпанемент бандуры.

"Мой выбор заценила вся страна, а тренером стал Сергей Бабкин. Стоя на той сцене и слушая овации зала, я поняла, что это - смысл моей жизни. Сцена "Голосу" заставила меня по-настоящему поверить в себя, расставила все точки над "i"- я начала сама писать песни," - рассказала Yuliya Roznen.

2019 артистка начала сольную карьеру. Представила дебютную песню "# 2 полюса", которую написала вместе с мужем. 25 августа приняла участие в масштабном конкурсе "Хит-конвейер 2019", в котором стала финалисткой, выполнив свою песню "#2 полюса".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото

"Я не останавливаюсь на достигнутом и верю в чудо. Моя музыка лечит сердца," - сказала Yuliya Roznen.

Pop-jazz певица Кристина Луговая представляет песню "Метаморфозы". Это уже вторая композиция с будущего альбома певицы, который Кристина планирует обнародовать в ближайшее время. "Метаморфозы" - песня о страсти и изменения, которые происходят с душой, когда охватывают новые чувства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Певица Yuliya Roznen представила новую песню». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных

Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана

$ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 62425
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 17541
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 6876
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым 2 Просмотров: 6751
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
10
 Просмотров: 6003
Знаменитости
Ведущая Леся Никитюк щеголяет стройной фигурой и аппетитными формами
Ведущая Леся Никитюк щеголяет стройной фигурой и аппетитными формами
5
 Просмотров: 1008
Известная реперша умерла из-за пластической операции по увеличению ягодиц
Известная реперша умерла из-за пластической операции по увеличению ягодиц Просмотров: 918
Даша Астафьева празднует 35-летие: самые сексуальные фото звезды
Даша Астафьева празднует 35-летие: самые сексуальные фото звезды
10
 Просмотров: 2988
Несмотря на скандалы, королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения
Несмотря на скандалы, королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения Просмотров: 315
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 4428
Больше всего комментируют
12
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
5
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
2
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Голосов: 41111
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua