Первые симптомы рака появились у Заворотнюк более 10 лет назад

 
Ексклюзивы
1/5
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 459
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6138
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9072
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2277
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 531
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3159
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3600
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1503
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1332
Фото
Все фото
4
6
4
5
3
Стиль Елены Зеленской покорил США
Стиль Елены Зеленской покорил США
Герцоги Сассекские показали лицо 4-месячного сына в сети
Герцоги Сассекские показали лицо 4-месячного сына в сети
Грудь Иванки Трамп стала одним из центров внимания Генассамблеи
Грудь Иванки Трамп стала одним из центров внимания Генассамблеи
15 млн за грязную сенсацию: дочь Заворотнюк впервые обратилась к журналистам
15 млн за грязную сенсацию: дочь Заворотнюк впервые обратилась к журналистам
Почти голая: Деми Роуз продемонстрировала идеальные параметры
Почти голая: Деми Роуз продемонстрировала идеальные параметры
Видео
Все видео
Авторка трека "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила клип на вирусную песню
Авторка трека "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила клип на вирусную песню
Платье в огне и море крови: The Hardkiss презентовали новый клип на песню "Жива"
Платье в огне и море крови: The Hardkiss презентовали новый клип на песню "Жива"
На радость фанатам: Потап анонсировал выход нового альбома
На радость фанатам: Потап анонсировал выход нового альбома
Экстремальное мини и глубокое декольте: Ирина Шейк прошлась по подиуму в откровенном наряде
Экстремальное мини и глубокое декольте: Ирина Шейк прошлась по подиуму в откровенном наряде
"Анорексия" - Эмили Ратаковски напугала сеть худобой
"Анорексия" - Эмили Ратаковски напугала сеть худобой
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 81
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 252
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5688
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5400
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
1 Просмотров: 1170
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
среда, 25 сентября 2019 22:46

Первые симптомы рака появились у Заворотнюк более 10 лет назад

  Комментировать
Первые симптомы рака появились у Заворотнюк более 10 лет назад
Симптомы рака головного мозга у Заворотнюк проявлялись более 10 лет назад. Фото: @a_zavorotnyuk

Гример Анастасии Заворотнюк, который работал с актрисой во время ее съемок в "Моей прекрасной няне" в 2004 году, рассказал, что уже тогда женщина страдала на головные боли и могла терять сознание.

Российский доктор наук и профессор Александр Тепляшин подтвердил, что проблемы со здоровьем, описанные визажистом, могли быть симптомами рака, сообщило издание "Комсомольская правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15 млн за грязную сенсацию: дочь Заворотнюк впервые обратилась к журналистам

По словам гримера, у Заворотнюк часто появлялись аллергические реакции и высыпания на коже. Тогда звезда все списывала на тяжелый график и диеты.

"Шея актрисы была, как печеное яблоко. Такой же была шея у Жанны Фриске, которая умерла от рака мозга", - рассказывал визажист.

Профессор Тепляшин утверждал, что раковые опухоли могут развиваться до 10 лет в организме.

"Частые головные боли или потеря сознания - симптомы роста опухоли в мозге. Причем опухоль может быть доброкачественной или злокачественной - это не важно, все равно она может давать такие симптомы. Опухоли развиваются по-разному. Есть такие, которые могут расти стремительно, за год -два, а есть, которые зарождаются и развиваются потихоньку и могут расти 10 лет, вроде не мешая жизни. Все зависит от провоцирующих факторов и генетики ", - заявил Тепляшин.

По данным СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк страдает на глиобластому - злокачественную опухоль головного мозга. Глиобластома является агрессивной формой рака. Прогноз имеет неутешительный: средняя продолжительность жизни с таким диагнозом - 2 года, в редких случаях - до 5.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первые симптомы рака появились у Заворотнюк более 10 лет назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
сентября

Мусульмане разгромили армию европейцев

Из-за китов возник международный конфликт

Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 101086
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
20
 Просмотров: 50018
Евреи, ЛГБТ и чернокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
Евреи, ЛГБТ и чернокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
16
 Просмотров: 20936
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину 10 Просмотров: 19162
Солдат погиб страшной смертью
Солдат погиб страшной смертью
4
 Просмотров: 15068
Знаменитости
Стиль Елены Зеленской покорил США
Стиль Елены Зеленской покорил США
4
 Просмотров: 3915
Герцоги Сассекские показали лицо 4-месячного сына в сети
Герцоги Сассекские показали лицо 4-месячного сына в сети
6
 Просмотров: 3024
Грудь Иванки Трамп стала одним из центров внимания Генассамблеи
Грудь Иванки Трамп стала одним из центров внимания Генассамблеи
4
 Просмотров: 1782
Групповой секс и измена: Эштон Кутчер отказался комментировать обвинения Деми Мур
Групповой секс и измена: Эштон Кутчер отказался комментировать обвинения Деми Мур Просмотров: 153
Авторка трека "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила клип на вирусную песню
Авторка трека "Охрана отмена" Jerry Heil выпустила клип на вирусную песню
 Просмотров: 810
Больше всего комментируют
10
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
3
"Слуга народа" Верещук оправдывается за скандальное заявление о НАТО
3
"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
3
Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора
2
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
Голосов: 37781
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua