Первые симптомы рака появились у Заворотнюк более 10 лет назад

Симптомы рака головного мозга у Заворотнюк проявлялись более 10 лет назад. Фото: @a_zavorotnyuk

Гример Анастасии Заворотнюк, который работал с актрисой во время ее съемок в "Моей прекрасной няне" в 2004 году, рассказал, что уже тогда женщина страдала на головные боли и могла терять сознание.

Российский доктор наук и профессор Александр Тепляшин подтвердил, что проблемы со здоровьем, описанные визажистом, могли быть симптомами рака, сообщило издание "Комсомольская правда".

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По словам гримера, у Заворотнюк часто появлялись аллергические реакции и высыпания на коже. Тогда звезда все списывала на тяжелый график и диеты.

"Шея актрисы была, как печеное яблоко. Такой же была шея у Жанны Фриске, которая умерла от рака мозга", - рассказывал визажист.

Профессор Тепляшин утверждал, что раковые опухоли могут развиваться до 10 лет в организме.

"Частые головные боли или потеря сознания - симптомы роста опухоли в мозге. Причем опухоль может быть доброкачественной или злокачественной - это не важно, все равно она может давать такие симптомы. Опухоли развиваются по-разному. Есть такие, которые могут расти стремительно, за год -два, а есть, которые зарождаются и развиваются потихоньку и могут расти 10 лет, вроде не мешая жизни. Все зависит от провоцирующих факторов и генетики ", - заявил Тепляшин.

По данным СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк страдает на глиобластому - злокачественную опухоль головного мозга. Глиобластома является агрессивной формой рака. Прогноз имеет неутешительный: средняя продолжительность жизни с таким диагнозом - 2 года, в редких случаях - до 5.