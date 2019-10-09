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среда, 09 октября 2019 11:54

Парализованную Заворотнюк направили в центр для тяжелобольных

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Парализованную Заворотнюк направили в центр для тяжелобольных
Анастасию Заворотнюк парализовало. Фото: @a_zavorotnyuk

Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике.

После выписки из больницы на улице Щепкина в Москве актриса оказалась в медицинском центре, где восстанавливают тяжелобольных, сообщил Telegram-издание Mash.

"Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. Сейчас Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться", - говорится всообщении СМИ.

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Для восстановления ей проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит "скорая".

Родные сменяют друг друга, чтобы Анастасия ни на минуту не оставалась одна.

Российская актриса 48-летняя Анастасия Заворотнюк страдает от страшного заболевания. Информация о последней стадии рака мозга подтвердилась.

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