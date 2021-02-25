"Пацанка" блеснула обнаженной грудью в откровенной фотосессии

"Пацанка" Юлия Чигринец приняла участие в откровенной фотосессии.

Женщина обратилась в проект "Від пацанки до панянки", которое транслирует "Новый канал", для того, чтобы побороть агрессию. Педагоги Школы леди также отметили, что она имеет проблемы с восприятием своей женственности и сексуальности. Поэтому ей предложили пройти испытания пикантной фотосессией.

Фото: instagram.com/chygrinets21

"Год назад не смогла проявить свою женственность через объектив. С тех пор я закрылась еще больше, ведь для фотографа тогда не выглядела, как леди. С того момента еще больше не любила свое тело. Заверила себя, что непривлекательна. И вот через некоторое время решилась попробовать еще раз", - вспомнила Чигринец.

Ей пришлось преодолеть себя.

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"Когда-то я давала себе обещание никогда не обнажаться перед другими и не принимать себя девушкой. Было страшно снимать с себя одежду. Но страх увидеть себя обнаженной проиграл моим стремлениям. Глядя на эти фото, сумела полюбить себя и свое тело. А самое главное, поняла, что вполне привлекательная и женственная", - добавила финалистка реалити.

Участница реалити Евгения "Батюшка" Мазур улетела в отпуск в Турцию. С отдыха публикует откровенные кадры. Женщина устроила горячую фотосессию в ванной. Победительница 4-го сезона реалити "Від пацанки до панянки" посетила турецкий регион Каппадокию.