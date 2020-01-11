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воскресенье, 12 января 2020 01:35

Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
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Американский фэшн-фотограф из Парижа Антуан Вергла работал со многими звездами и топ-моделями. Фирменным стилем Вергла стала раскрепощенность моделей — Антуан позволял девушкам вести себя раскованно и принимать любые позы.

До Антуана Вергла большая часть модных съемок была постановочной. Модели принимали статичные позы в соответствии с указаниями фотографов, схемы студийного освещения были сложными, но стандартными. Вергла же первый начал работать в непринужденной репортажной манере. Он сделал съемку более откровенной и раскованной. Антуан Вергла стал первым, кто позволил своим моделям полностью расслабиться. Он использовал естественное освещение. Этот уютный стиль съемки стал его фирменным приемом, который ценят все ведущие модные журналы: Elle, Vogue, GQ, Esquire, Maxim и Sports Illustrated.

Вергла закончил бизнес-школу во Франции. После стал ведущим телевизионного шоу для подростков. Он представлял видеоклипы, трейлеры к фильмам и интервью со знаменитостями. Иногда подрабатывал моделью в телерекламе. Тогда же впервые начал фотографировать свою девушку, модель Кетрин Анелл.

В 1990 он решил переехать в Нью-Йорк, чтобы стать фотографом. Его упорство было вознаграждено: ему поручили сделать серии фотографий с участием топ-моделей разных стран для французского выпуска журнала Elle. Очень личные, непринужденные, домашние портреты восходящих звезд моды: Стефани Сеймур, Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд — принесли Антуану Вергла первый успех, а необычный стиль фэшн-съемки стал его визитной карточкой.

В 2015 году одна из фотографий Антуана Вергла была продана за 15 тысяч фунтов стерлингов на аукционе Philipps De Pury в Лондоне.

Антуан Вергла. "Celebrities" ("Знаменитости")
Антуан Вергла. "Body" ("Тело")
Антуан Вергла. "Body" ("Тело")
Антуан Вергла. "Body" ("Тело")
Антуан Вергла. "Body" ("Тело")

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