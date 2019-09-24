"От 100 тысяч до миллиона рублей" - врачей Заворотнюк пытаются подкупить

Информацию о состоянии Заворотнюк пытаются купить. Фото: @a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк продолжает проходить лечение в одной из московских клиник.

Попасть в больницу представителям СМИ не получается, ведь при входе дежурит охрана, сообщило издание "Собеседник".

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Как только сотрудники клиники слышат фамилию Заворотнюк, сразу же прерывают разговор.

По словам одной из медсестер, персоналу больницы говорить о состоянии актрисы запрещено.

"На самом деле, никто толком ничего не знает - только врачи. Все диагнозы засекречены. Мы тоже узнаем новости из прессы. Персоналу большие деньги предлагают, чтобы мы что-то рассказали. От 100 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от информации. Но мы ничего не знаем", - подытожила сотрудница больницы.

Недавно российский бизнесмен Никита Могутин рассказал, что некоторая информация о болезни Анастасии Заворотнюк может оказаться фейком.