"Она что беременна?". Сексапильная Кортни Кардашьян заинтриговала фанатов округлыми формами

Фото: instagram.com/kourtneykardash

Одна из знаменитых сестер Кардашьян 41-летняя Кортни удивила подписчиков новыми фотографиями, которые опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото звезда позирует в розовом раздельном купальнике, демонстрируя аппетитные формы. В то же время подписчики обратили внимание на округлый животик модели и предположили, что Кортни вновь беременна.

"Она что беременна?" - спросила одна из подписчиц и вызвала в сети бурную дискуссию.

Некоторые поклонники отрицали предположения о беременности Кардашьян. Мол, Корти родила троих детей и ей положено иметь небольшой животик. В целом же фигура в модели идеальная, уверяют фанаты.

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Американская модель Кортни Кардашьян с 2006 по 2015 годы находилась в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком. В Кортни и Скотта есть трое детей - сыновья Мейсон и Рейн, а также дочь Пенелопа.