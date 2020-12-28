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понедельник, 28 декабря 2020 23:46

"Она что беременна?". Сексапильная Кортни Кардашьян заинтриговала фанатов округлыми формами
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Американская модель Кортни Кардашьян поражает откровенными фотографиями.
Фото: instagram.com/kourtneykardash
Американская модель Кортни Кардашьян поражает откровенными фотографиями.
Американская модель Кортни Кардашьян поражает откровенными фотографиями.
Американская модель Кортни Кардашьян поражает откровенными фотографиями.

Одна из знаменитых сестер Кардашьян 41-летняя Кортни удивила подписчиков новыми фотографиями, которые опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото звезда позирует в розовом раздельном купальнике, демонстрируя аппетитные формы. В то же время подписчики обратили внимание на округлый животик модели и предположили, что Кортни вновь беременна.

"Она что беременна?" - спросила одна из подписчиц и вызвала в сети бурную дискуссию.

Некоторые поклонники отрицали предположения о беременности Кардашьян. Мол, Корти родила троих детей и ей положено иметь небольшой животик. В целом же фигура в модели идеальная, уверяют фанаты.

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Американская модель Кортни Кардашьян с 2006 по 2015 годы находилась в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком. В Кортни и Скотта есть трое детей - сыновья Мейсон и Рейн, а также дочь Пенелопа.

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