Оля Полякова теперь рекламирует мороженное

Полякова подписала годовой контракт с производителем мороженного. Фото: пресс-служба

Певица Оля Полякова подписала годовой контракт с производителем мороженного "Ласунка".

Помимо серии тематических постеров с продукцией ТМ "Ласунка" представила проморолик. На видео Полякова демонстрирует свои длинные ноги в соблазнительном купальнике под зажигательные танцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram

Это не первый контракт такого масштаба на счету украинской поп-дивы. В 2018 году Полякова стала амбассадором женских колготок ТМ "Intuicia".

Недавно Оля Полякова потрясла поклонников откровенными фото. Исполнительница повторила легендарную фотографию с голыми ягодицами.