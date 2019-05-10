Оля Полякова теперь рекламирует мороженное

Певица Оля Полякова подписала годовой контракт с производителем мороженного "Ласунка".
Помимо серии тематических постеров с продукцией ТМ "Ласунка" представила проморолик. На видео Полякова демонстрирует свои длинные ноги в соблазнительном купальнике под зажигательные танцы.
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Это не первый контракт такого масштаба на счету украинской поп-дивы. В 2018 году Полякова стала амбассадором женских колготок ТМ "Intuicia".
Недавно Оля Полякова потрясла поклонников откровенными фото. Исполнительница повторила легендарную фотографию с голыми ягодицами.
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