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четверг, 14 мая 2020 08:34

Оле Поляковой невыносимо спать с мужем. Певица назвала причину

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Оле Поляковой невыносимо спать с мужем. Певица назвала причину
Артистку раздражают ее в любимом и другие привычки Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Певица Оля Полякова заявила, что не спит с мужем Вадимом.

Певица рассказала, что не выносит его громкого храпа, в Instagram-шоу "Правда ли действие" с Виталием Козловским.

"Спать и высыпаться - это две разные вещи. Ненавижу, когда он храпит. Это как гром вздрагивает. Мы не спим в одной комнате, и это нормально. А как можно спать с человеком, который как паровоз храпит? Это очень гигиенично и хорошо для сна", - говорит певица.

Полякова рассказала, что люди стали ночевать в одной постели вынужденно - из-за нехватки места.

"У всех дворян была женская и мужская спальня, у королей было женское и мужское крыло. Люди ходили красиво друг к другу, радовали друг друга, расходились по комнатам и нормально высыпались. А бухтеть под одним одеялом - это не совсем хорошо", - считает она.

Артистку раздражают ее в любимом и другие привычки.

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"Во-первых, меня бесит, что он все время курит. Он курит все, что дымит и горит! Однажды, когда только появились паровые сигареты, у него был айкос, обычные сигареты, у него был ганджубас и вейп. И он все это курил - одновременно. Еще мне не нравится, что он вспыльчив. Когда два вспыльчивых, дома кошмар ", - сказала Полякова.

Певица Оля Полякова решила зарабатывать на карантине видеопоздравлениями. Поздравление от певицы можно подарить к любому празднику. 50% вырученных средств Полякова передаст в благотворительный фонд "Жизнелюб" в поддержку пожилых людей на период карантина.

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Дата
14
мая

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