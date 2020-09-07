Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась

Фото: Іnstagram.com/tinakunakey

Французская модель 23-летняя Тина Кунаки раз порадовала своих поклонников соблазнительными фотографиями. Снимки опубликовала на своей странице в Instagram.

Полностью обнаженная модель позировала на песке с мелкими камешками. Но, чтобы скрыть грудь, девушка легла на живот. Подписчикам понравился чувственный образ Кунаки и они засыпали ее комплиментами.

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В августе модель Тина Кунаки отдыхала на итальянском острове Капри. С отдыха Кунаки опубликовала целую серию фотографий.