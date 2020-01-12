Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы

Фото: instagram.com/versace

Американская певица и актриса 50-летняя Дженнифер Лопес продолжает захватывать фанов своей фигурой.

Звезда снялась в стильной рекламной кампании Versace. В фотосессии и ролике нового кампейна Лопес засветила роскошные формы в ярких лугах.

Знаменитость позировала в костюме с глубоким декольте и платье в тропическом принте зеленого цвета. Также звезда примерила черную и красную миниплатья с характерным для Versace оригинальным вырезом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace) 11 Янв 2020 в 12:00 PST

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Съемки в стиле "мода и технологии" напоминают и фильм "Матрица", и клип артистки Waiting For Tonight. В своем Instagram известный бренд указал, что новая кампания несет в себе смысл размытия границ между личным и публичным жизнью в соцсетях.

Дженнифер Лопес пришла на популярное в Америке "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном" в коротком розовом платье с пышной юбкой и очень смелым декольте. В нем было видно всю красоту звезды.