Новый "ангел" Victoria's Secret не стесняется сниматься без белья

Фото: @realbarbarapalvin

Венгерская топ-модель и новоиспеченный "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин снялась в ню-фотосессии для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

Фотографии девушка опубликовала в Instagram.

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Палвин позировала обнаженной перед камерой фотографа Джеймса Макари в Коста Рике.

Из элементов одежды на Барбаре только шляпка из пальмовых листьев. Грудь девушка прикрывала руками. На лице Палвин минимум макияжа.

Пользователи сети засыпали девушку комплиментами.

"Чрезвычайно красивая", "Прекрасная", "Шикарная фигура", - пишут они.

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