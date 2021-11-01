Нина Матвиенко объявила о разрыве с мужем после 50 лет в браке

Народная артистка Украины 74-летняя Нина Матвиенко призналась, что не живет с мужем 72-летним Петром Гончаром. Певица отметила, что инициатором разрыва была именно она.

Гончар переехал на дачу в 60 км от Киева. Матвиенко поделилась этим в программе "Позаочі".

"Я попросила оставить меня. Это взвешенное решение. Он считал, что у него еще есть своя жизнь, которую он выбрал. Не было скандала. Было понимание. Надо волю - это как тот козел, который должен на шнурке немного отойти. Как с козла молока. Толку никакого уже не было в доме. Я сказала: "Иди себе, живи на даче, рисуй", - рассказала она.

Исполнительница призналась, что между ними уже нет ни тепла, ни душевного общения. А в марте супруги отметили золотую свадьбу.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я говорю: "Скажи людям, что я плохая или еще что-то такое. Говори обо мне что хочешь". Все говорят, что он меня бросил. Чтобы защитить свою честь. У меня нет уже боли от этого. Я почти всю жизнь была как мужчина, обеспечивала семью. Так зачем оно на старости еще? Никогда у него не было средств. Мы жили на одну мою зарплату до 60 лет", - поделилась Матвиенко.

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Матвиенко добавила, что никогда не упрекала Гончара безденежьем. Для нее хуже было то, что муж подводил ее в важных вещах. Поделилась, что он отказывался посидеть с больными детьми, хотя знал, что у нее срывается важное для карьеры выступление.

Пара поженилась в 1971 году. Избранником певицы стал художник Петр Гончар - сын фольклориста и этнографа Ивана Гончара. У супругов есть трое детей - сыновья Андрей и Иван, дочь Антонина. Сыновья стали художниками. В 2005-м Иван Матвиенко постригся в монахи. Дочь Тоня поет в ансамбле.