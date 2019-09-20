Никитюк показала себя до и после фотошопа

Украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала коллаж из двух фотографий. На одном снимке теледива предстала перед поклонниками в естественном виде. А на втором - использовала фотошоп: уменьшила талию и сделала губы пышнее.

Своим фанам Никитюк предложила выбрать, на каком фото она выглядит лучше.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk Украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала фото до и после фотошопа

"1 или 2? Real or Photoshop? Друзья, вам какая нравится? Ответ "никакая" тоже можна", - написала она в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леся Никитюк "засветила" грудь в соблазнительном декольте

Большинство подписчиков телеведущей сделали выбор в пользу природного снимка.

Недавно Леся Никитюк показала фото, где позирует на яхте в белом сплошном купальнике со шнуровкой по бокам, что сексуально обнажает грудь, подчеркивает плоский живот и подтянутые бедра звезды. Ее обвинили в фотошопе некоторые подписчики.