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пятница, 20 сентября 2019 08:25

Никитюк показала себя до и после фотошопа

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Украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала коллаж из двух фотографий. На одном снимке теледива предстала перед поклонниками в естественном виде. А на втором - использовала фотошоп: уменьшила талию и сделала губы пышнее.

Своим фанам Никитюк предложила выбрать, на каком фото она выглядит лучше.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk
  Украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала фото до и после фотошопа
Украинская ведущая Леся Никитюк опубликовала фото до и после фотошопа

"1 или 2? Real or Photoshop? Друзья, вам какая нравится? Ответ "никакая" тоже можна", - написала она в Instagram.

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Большинство подписчиков телеведущей сделали выбор в пользу природного снимка.

Недавно Леся Никитюк показала фото, где позирует на яхте в белом сплошном купальнике со шнуровкой по бокам, что сексуально обнажает грудь, подчеркивает плоский живот и подтянутые бедра звезды. Ее обвинили в фотошопе некоторые подписчики.

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