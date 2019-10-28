Никитюк, Дорофеева и Ефросинина: как украинские селебритис выглядели до популярности

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Украинский шоубиз пестрит талантливыми артистами, телеведущими, дизайнерами, моделями.

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Нынешние селебритис раньше выглядели, как обычные девушки и парни. Тогда знаменитости не могли похвастаться стильной одеждой, модной прической или славой.

Gazeta.ua выяснила, как выглядели до популярности Надя Дорофеева, Даша Астафьева, Алексей Дурнев, Катя Сильченко и другие селебритис.

Звездные участники шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" поделились со зрителями детскими фото. На официальной странице проекта в Instagram появились архивные фото знаменитостей.