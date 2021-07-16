Невеста Роналду впечатлила сексуальным образом на Каннском кинофестивале

Фото: instagram.com/georginagio

Любимая форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, аргентинская модель Джорджина Родригес поделилась со своими подписчикам в Instagram фотографиями с Каннского фестиваля.

Родригес вышла на красную дорожку в потрясающем длинном платье с большим разрезом, что подчеркивает ее прелести. Наряд украшено элементами из кожи. Образ дополнила босоножками на высоких каблуках и массивными серьгами. Волосы собрала в хвост.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В каких ослепительных нарядах щеголяют звезды на Каннском кинофестивале

Американская топмодель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид принесла весь гламур haute couture на красную дорожку. Она появилась на Каннском кинофестивале в смелом наряде из осенне-зимней кутюрной коллекции Дэниэла Роузберри.