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пятница, 16 июля 2021 23:46

Невеста Роналду впечатлила сексуальным образом на Каннском кинофестивале
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Модель Джорджина Родригес появилась на Каннском кинофестивале в потрясающем платье
Фото: instagram.com/georginagio
Модель Джорджина Родригес появилась на Каннском кинофестивале в потрясающем платье
Модель Джорджина Родригес появилась на Каннском кинофестивале в потрясающем платье
Модель Джорджина Родригес появилась на Каннском кинофестивале в потрясающем платье
Модель Джорджина Родригес появилась на Каннском кинофестивале в потрясающем платье

Любимая форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, аргентинская модель Джорджина Родригес поделилась со своими подписчикам в Instagram фотографиями с Каннского фестиваля.

Родригес вышла на красную дорожку в потрясающем длинном платье с большим разрезом, что подчеркивает ее прелести. Наряд украшено элементами из кожи. Образ дополнила босоножками на высоких каблуках и массивными серьгами. Волосы собрала в хвост.

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Американская топмодель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид принесла весь гламур haute couture на красную дорожку. Она появилась на Каннском кинофестивале в смелом наряде из осенне-зимней кутюрной коллекции Дэниэла Роузберри.

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