Неужели воскрес: Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel

Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel. Фото: www.ktk.kz

Супергерой компании Marvel Железный человек вернется в киновселенную.

Планируют снять сериал "Железное сердце" для стримингового сервиса Disney+.

Лента будет основана на одноименной серии комиксов.

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Главная героиня сериала - девушка-подросток Рири Уильямс. Пока Тони Старк находится в коме, девочка создает себе броню, похожую на супергеройскую. Железный человек начинает тренировать ее в форме виртуального помощника.

Появление Роберта Дауни-младшего в картине вряд запланирована. Речь идет только об озвучке персонажа.

Сам актер поддержал идею создания сериала, но о переговорах со студией пока ничего неизвестно.

Студия Marvel, известная экранизациями комиксов, по случаю 10-летия выпустила постеры с героями и злодеями своего киновселенной.