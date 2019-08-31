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суббота, 31 августа 2019 20:01

Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
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Певица Ирина Федишин порадовала поклонников соблазнительными фото.

Сейчас звезда отдыхает в Мексике, поэтому ее Instagram пополняется новыми откровенными снимками в купальниках.

"Лето, как маленькая жизнь ...", - подписала Федишин одно из фото.

Сторонники сыплют комплиментами в комментариях под снимками: "Ирочка, этот купальник вам очень идет. Ну, как и все остальные", "милашка", "вы неотразимы", "невероятная".

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Певица Ирина Федишин отдыхает в Мексике и активно публикует новые снимки в соцсети. Фото: Instagram
Певица Ирина Федишин отдыхает в Мексике и активно публикует новые снимки в соцсети. Фото: Instagram
Певица Ирина Федишин отдыхает в Мексике и активно публикует новые снимки в соцсети. Фото: Instagram
Певица Ирина Федишин отдыхает в Мексике и активно публикует новые снимки в соцсети. Фото: Instagram
Певица Ирина Федишин отдыхает в Мексике и активно публикует новые снимки в соцсети. Фото: Instagram

Певица Оля Полякова поделилась новым откровенным фото в Instagram. В красном купальнике знаменитость продемонстрировала идеальную фигуру.

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