Не смогла сдержать слез: Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь

Ким Кардашьян испугала фанатов страшной новостью. Фото: @kimkardashian

Американская теледива и бизнесвумен 38-летняя Ким Кардашьян испугала фанатов диагнозом неизлечимой болезни.

Об этом стало известно из тизера новой серии реалити-шоу "Семейство Кардашьян", опубликованном на YouTube.

В видео говорилось, что у звезды диагностировали две опасные болезни - волчанку и ревматоидный артрит.

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Во время разговора с врачом по телефону, Ким не смогла сдержать слез. Однако чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, теледиву ждет долгое обследование, а также терапия.

"Я чувствовала себя такой усталой, меня все время тошнило, и руки начали отекать. Я чувствую себя так, будто разваливаюсь. Это так страшно. Я должна пойти к врачу и узнать, что со мной происходит, потому что я не могу так жить" - рассказывала звезда, перечисляя такие настораживающие симптомы, - хроническая усталость, онемение конечностей и опухание суставов.

Ранее Ким заявила о борьбе с псориазом - дерматозом, хроническим заболеванием кожи.

Красная волчанка является одним из самых сложных аутоиммунных заболеваний. Болезнь неизлечима, а организм больного необходимо поддерживать в течение всей жизни. Ревматоидный артрит является еще одним хроническим аутоиммунным заболеванием. Поражает преимущественно суставы.