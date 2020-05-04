Не падает духом: соблазнительная Джей Ло развлеклась прыжками в воздухе

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес во время карантина решила развлечься на батуте.

Фото: instagram

50-летняя знаменитость не теряет оптимизма в это трудное время в мире и охотно поделилась не только советами в соцсети, но и выложила позитивные фотографии.

На них Джей Ло прыгает на батуте и радуется жизни. Для фотосета выбрала романтическое белое короткое платье, которое идеально подчеркивает ее роскошные формы.

"В эти времена так легко упасть духом и думать о том, что все идет неправильно. Я каждый день, когда открываю глаза и вечером называю три вещи, которые произошли за этот день. Это может быть что угодно. Храните позитив и оставайтесь в безопасности", - написала в instagram Джей Ло.

"Даже в самые трудные времена делаете жизнь прекрасной. Посылаем много и много любви", - пишут пользователи сети.

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В 2013 году Дженнифер Лопес свои 44 года отпраздновала на батуте. Тогда праздновала в парке возле особняка, который обошелся Лопес в $ 10 млн. Было виллы установили огромный батут. Именинница лично продемонстрировала на нем отличную спортивную форму.

Американская актриса и певица 50-летняя Дженнифер Лопес потрясла подтянутой фигурой. Звезда поделилась новым кадром, на котором изображена в пикантной позе. Она в белой рубашке, черной накидке и высоких трусах. На ногах у Лопес черные босоножки на высоких шпильках.