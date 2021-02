Назвали наиболее мотивирующую песню во время пандемии

Ученые объясняют, что человек испытывает положительные эмоции во время прослушивания определенной музыки. Фото: pixabay

Песня группы Queen под названием Do not stop me now, которую выпустили в 1979 году стала самой мотивирующей во время пандемии.

Также в топ-3 попали Dancing queen группы ABBA и Livin 'on a prayer рок-музыканта Бона Джови, сообщает Daily Mail.

В десятке лучших также Happy Фаррелла Уильямса, I wanna dance with somebody и Wham! Уитни Хьюстон, I will survive Глории Гейнор.

Ученые объясняют, что человек испытывает положительные эмоции во время прослушивания определенной музыки, так как мозг реагирует на нее отделами, связанными с удовольствием и радостью. Это способствует высвобождению "гормона счастья" эндорфина, а также дофамина.

В начале карантина ожидали, что после его завершения будет бэби-бум, но этого не произошло. В частности в Италии, где был жесткий локдаун, за предыдущий год рождаемость снизилась почти на 22%.