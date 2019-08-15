На каблуках и коротких шортах: Tayanna показала сексуальный танец в сети

Украинская певица и телеведущая Tayanna готовится к прямым эфирам танцевального шоу "Танцы со звездами".
Ролик с соблазнительными танцами в студии звезда опубликовала в Instagram.
На видео певица появилась на каблуках, в коротких шортах и топе. Девушка делала сексуальные танцевальные движения.
"Тело жаждет танца", - подписала пост звезда.
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Подписчики засыпали знаменитость комплиментами и сообщили, что Tayanna их фаворитка на шоу "Танцы со звездами".
"Не могу дождаться прямых эфиров с вами", "красивые движения и красивая девушка", "тебе очень идет танцевать", "ты творишь свою магию везде", "какая же ты сексуальная", "интересно увидеть вас на паркете".
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Недавно стало известно, что певица Tayanna примет участие в телепроекте "Танцы со звездами" на канале "1+1". Прямые эфиры стартуют 25 августа. Новостью артистка поделилась с поклонниками в социальных сетях.
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