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пятница, 17 мая 2019 17:57

На 40-летии фильма "Чужой" в Украине заиграет культовая рок-группа

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На 40-летии фильма &quot;Чужой&quot; в Украине заиграет культовая рок-группа
Концерт швейцарской рок-группы The Young Gods состоится в Киеве в клубе MonteRay. Фото: пресс-служба

Первый концерт в Украине культовой швейцарской рок-группы The Young Gods состоится в Киеве, 2 июня, в клубе MonteRay. Событие запланировано в рамках международной программы празднования 40-летия фильма "Чужой" Ридли Скотта. Его организуют по инициативе посольства Швейцарии в Украине.

Более 30 лет назад The Young Gods начинали, как пионеры индустриального года, непрерывно меняя и совершенствуя свое уникальное звучание. Они стали легендами европейской сцены. Их творчество вдохновляло таких артистов, как Pitchshifter, Mike Patton, Sepultura, The Edge (U2), Econoline Crush и даже David Bowie. Trent Reznor (Nine Inch Nails) и Ministry называют The Youngs Gods группой, оказавшей большое влияние на их музыку.

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Всего The Young Gods выпустили 12 студийных альбомов. Работа над последним была начата в 2015 году. Написанные песни исполнялись на концертах в течение трех лет, благодаря чему начальные версии получили свою совершенную форму. Группа финализировала работу над альбомом Data Mirage Tangram совместно с британским саундпродюсером Аланом Молдером, известным, в частности, по работе с Nine Inch Nails, Editors, Foals. Его релиз состоялся в феврале 2019 года.

"Впервые в истории этот альбом стал результатом исключительно коллективной работы", - отмечает фронтмен The Young Gods Франц Трейхлер.

По мнению музыкантов, Data Mirage Tangram должен быть сохранен в качестве основного альбома The Young Gods и дополнить их общий ДНК. Новую программу группы можно будет услышать в Киеве в первые дни лета.

Также в Довженко-центре будет проведена ретроспективная выставка Г. Р. Гигера - выдающегося швейцарского художника и создателя образа ксеноморфа из фильма "Чужой", выставка "Camera Obscura. Гигер и фотография. 1950-1960-е" в галерее Triptych: Global Arts Workshop. На кинофестивале "Молодость" состоится показ отреставрированной оригинальной версии фильма.

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