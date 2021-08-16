"Мужичка" и "красавица": как реагируют подписчики Никитюк на фото с отдыха

Фото: instagram/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала подборку фото с отдыха на португальском острове Мадейра.

К снимкам Никитюк привела несколько фактов о Мадейре в Intagram.

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"Законная жена первооткрывателя Америки Христофора Колумба была с Мадейры. Рыбу-саблю никто, даже рыбаки никогда не видели живой! Ее ловят на глубине. И от давления, когда вытаскивают, ее органы разрываются внутри. Достают рыбу из океана уже мертвой. Банан - это трава", - пишет Никитюк.

На фото телеведущей подписчики отреагировали по-разному:

"Вылитый транс, мужичка", "Фотографа уволить", "Штаны пузо отдавили", "Какая-то ты скованная", "Смените фотографа", "Вы красивая, яркая и харизматичная", "Красотка", "Как всегда шикарно".

Телеведущая и блогер Леся Никитюк рассказала подписчикам в Instagram приятную новость. Звезда заняла второе место в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine, уступив только президенту Украины Владимиру Зеленскому.