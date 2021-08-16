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понедельник, 16 августа 2021 11:51

"Мужичка" и "красавица": как реагируют подписчики Никитюк на фото с отдыха
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Телеведущая Леся Никитюк отдыхает на острове Мадейра
Фото: instagram/lesia_nikituk
Телеведущая Леся Никитюк отдыхает на острове Мадейра
Телеведущая Леся Никитюк отдыхает на острове Мадейра
Телеведущая Леся Никитюк отдыхает на острове Мадейра
Телеведущая Леся Никитюк отдыхает на острове Мадейра

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала подборку фото с отдыха на португальском острове Мадейра.

К снимкам Никитюк привела несколько фактов о Мадейре в Intagram.

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"Законная жена первооткрывателя Америки Христофора Колумба была с Мадейры. Рыбу-саблю никто, даже рыбаки никогда не видели живой! Ее ловят на глубине. И от давления, когда вытаскивают, ее органы разрываются внутри. Достают рыбу из океана уже мертвой. Банан - это трава", - пишет Никитюк.

На фото телеведущей подписчики отреагировали по-разному:

"Вылитый транс, мужичка", "Фотографа уволить", "Штаны пузо отдавили", "Какая-то ты скованная", "Смените фотографа", "Вы красивая, яркая и харизматичная", "Красотка", "Как всегда шикарно".

Телеведущая и блогер Леся Никитюк рассказала подписчикам в Instagram приятную новость. Звезда заняла второе место в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine, уступив только президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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