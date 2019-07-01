"Моя 4-ая жена" - Виктор Павлик впервые рассказал о молодой любовнице

Виктор Павлик рассказал об отношениях с Екатериной Репяхововй. Фото: ukr.segodnya.ua

Народный артист Украины Виктор Павлик впервые заговорил о своей возлюбленной Екатерине Репяховой, ради которой развелся с женой Ларисой.

Подробностями певец поделился в интервью ТСН.

"Катерина - моя 4-ая жена", - прокомментировал мужчина, хотя официально пара отношения не оформила

По словам Павлика, он оставил бывшей жене всё.

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"Я знаю, что Ларисе сейчас не легко. Я оставил ей и сыну Павлу квартиру и все, что имел", - признался Виктор.

Когда пара познакомилась, артисту было 40 лет. Екатерина подошла к нему на концерте, чтобы сфотографироваться. Он не запомнил свою будущую любовь.

В холле отеля девушка ждала звезду 3 часа, чтобы подарить цветы.

"Оказалось, что наши номера были на одном этаже. Это судьба", - рассказывал артист.

Он переехал в 1-комнатную квартиру девушки и назначил ее концертным директором. Павлик был еще женат.

Пара помолвлена уже 2 года, но свадьбу пока не планируют. Сейчас Виктор занят выпуском новой песни о любви.

Украинский певец Виктор Павлик закрутил роман с 25-летней Екатериной Репяховой и озадачил этим фанатов. Новоиспеченная возлюбленная артиста поделилась подробностями их отношений.