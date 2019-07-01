"Моя 4-ая жена" - Виктор Павлик впервые рассказал о молодой любовнице

Народный артист Украины Виктор Павлик впервые заговорил о своей возлюбленной Екатерине Репяховой, ради которой развелся с женой Ларисой.
Подробностями певец поделился в интервью ТСН.
"Катерина - моя 4-ая жена", - прокомментировал мужчина, хотя официально пара отношения не оформила
По словам Павлика, он оставил бывшей жене всё.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виктор Павлик развелся с женой ради молодой фанатки
"Я знаю, что Ларисе сейчас не легко. Я оставил ей и сыну Павлу квартиру и все, что имел", - признался Виктор.
Когда пара познакомилась, артисту было 40 лет. Екатерина подошла к нему на концерте, чтобы сфотографироваться. Он не запомнил свою будущую любовь.
В холле отеля девушка ждала звезду 3 часа, чтобы подарить цветы.
"Оказалось, что наши номера были на одном этаже. Это судьба", - рассказывал артист.
Он переехал в 1-комнатную квартиру девушки и назначил ее концертным директором. Павлик был еще женат.
Пара помолвлена уже 2 года, но свадьбу пока не планируют. Сейчас Виктор занят выпуском новой песни о любви.
Украинский певец Виктор Павлик закрутил роман с 25-летней Екатериной Репяховой и озадачил этим фанатов. Новоиспеченная возлюбленная артиста поделилась подробностями их отношений.
Комментарии