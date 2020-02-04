Моника Беллуччи поразила безупречным образом с обнаженными плечами

55-летняя актриса Моника Беллуччи появилась на церемонии вручения национальной бельгийской премии "Магритт" в Брюсселе. Актрису отметили почетной наградой.

Автор: Legion-Media Моника Беллуччи на церемонии вручения национальной бельгийской премии «Магритт» в Брюсселе

Моника поднялась на сцену в элегантном черном платье с удлиненным подолом. Наряд с обнаженными плечами и руками был дополнен сеткой, которая скрывала эти части тела, добавляя образу шарма и соблазнительности.

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Аккуратная укладка на короткие волосы звезды в сочетании с нюдовым макияжем в естественных тонах сделала бьюти-образ экс-супруги Венсана Касселя безупречным. Украшения с бриллиантами от Cartier выгодно завершили общую концепцию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 2 Фев 2020 в 10:12 PST

Папарацци поймали актрису и модель Моника Беллуччи в Риме, когда та направлялась в аэропорт. Для поездки Беллуччи выбрала черный брючный костюм. Также на ней была темная рубашка в горошек. Образ актриса дополнила солнцезащитными очками. Фото опубликовали в сети. Некоторые поклонники отметили, что Моника давно уже не та красавица, какой ее привыкли видеть в кино и в глянце. И актрисе не помешало бы задуматься о пластических операциях. Но большинство пользователей пишут, что она прекрасна в любом возрасте.