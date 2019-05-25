Монатику установили звезду в центре Киева

24 мая появилось еще одно имя на "Площади звезд" возле ТРЦ Gulliver в Киеве. 23-ю звезду посвятили певцу и танцору Дмитрию Монатику.

Это произошло накануне первого стадионного концерта певца. На открытие пришли и участники проектов "Голос Дети" и "Голос Країни", пишет Информатор.

"Мне бы очень хотелось, чтобы это изделие послужило не просто чем нибудь. Нет ничего невозможного, нужно бежать не от проблем, а к мечтам. Возможно, что и ваша звезда может появиться тут", - говорит Монатик.

"С работы ходил по этой дороге, мечтал о чем-то, а теперь тут открыли звезду с моим именем. Просто верьте в себя", — добавил он.

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Сразу же после вступительных слов презентовали новую звезду. Потом поклонники разных возрастов делали селфи и брали автограф у музыканта.

Кроме того, певец пригласил всех желающих на самый масштабный в его карьере концерт. Он состоится 1 июня на стадионе НСК "Олимпийский".

Фото: Дмитрий Щерблюк, Информатор

Украинский артист MONATIK выпустил третий альбом "LOVE IT ритм". Презентация пластинки состоялась накануне масштабного Stadium Show, которое запланировано на 1 июня на НСК "Олимпийский".