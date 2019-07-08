Монатик спел с Данэлией Тулешовой на сцене "Голос. Дети"

Монатик и Данэлия Тулешова спели вместе на сцене. Фото: fakty.ua

Финал песенного проекта "Голос. Дети-5" состоялся вчера, 7 июля, на телеканале "1+1".

На сцене спела победительница прошлого прошлогоднего конкурса Данэлия Тулешова с наставником Дмитрий Монатик.

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В дуэте они исполнили трек "Добеги" из нового альбом исполнителя.

Меньше чем за сутки их выступление набрало 100 тыс. просмотров на YouTube и почти 7 тыс. лайков.

Недавно стало известно о необычном хобби певца Дмитрия Монатика, которым он удивил сеть.