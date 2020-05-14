Модель с болезнью кожи снялась в мини-купальнике

Фото: instagram.com/winnieharlow/

Канадская модель с нарушением пигментации кожи - витилиго, 25-летняя Винни Харлоу показала горячие фото.

Девушка разместила снимки в Instagram.

Харлоу сделала фотосессию в откровенном бикини на крыше.

Модель позирует в розовом купальнике марки Nyud Swim и в розовых кроссовках. Волосы заплела в косы в стиле афро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модели Victoria's Secret снялись в пикантной фотосессии

Фото вызвали восторг у подписчиков. Снимки получили 770 тыс. лайков и почти 4 тыс. комментариев.

Модель Винни Харлоу снялась в сексуальном календаре. Звезда стала лицом Day 15 of Love Advent 2017. Харлоу позирует в откровенном наряде и в соблазнительных позах. Манекенщица имеет витилиго, нарушение пигментации кожи. Модель является лицом бренда одежды Desigual в Барселоне с бразильской супермоделью Адрианой Лимой.