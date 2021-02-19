Модель показала грудь в прозрачном белье

Гейл захватила фанатов откровенным фото. Фото: instagram.com/kellybellyboom

Модель Victoria's Secret Келли Гейл опубликовала серию откровенных снимков.

Красавица позировала в прозрачном белье, что не смогло скрыть ее пышный бюст. Фото знаменитость поделилась в Instagram.

Звезда стояла среди тропических деревьев и держала в руках поднос с фруктами.

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"Манго вкусные, но я также люблю арбузы", - написала Гейл под фото.

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