"Мисс Украина Вселенная-2019": самые "горячие" фото красавицы

Фото: @awwsaturday

26-летняя Анастасия Субота из Запорожья вчера, 24 октября, стала победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2019".

Gazeta.ua узнала подробности жизни одной из самых красивых девушек Украины.

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По специальности Субота веб-дизайнер. Много лет работает моделью. Анастасия много лет жила и работала в Китае манекенщицей.

Личная жизнь красавица не скрывает. У Анастасии есть парень, но на конкурсе он не присутствовал. Совместных фото в соцсетях нет.

По словам победительницы, удачу ей приносит рыжий цвет волос, в который она перекрасилась перед "Мисс Украина Вселенная".

В свободное время победительница увлекается рисованием, изучением иностранных языков и путешествует.

24 октября в Киеве выбрали красавицу, которая представит Украину на международном конкурсе. Титул "Мисс Украина Вселенная-2019" завоевала 26-летняя Запорожанка Анастасия Субота.