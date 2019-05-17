Миша Романова снялась в ретро-видео на песню "Лунная"

Автор: пресс-служба Новую песню для Миши Романовой написал Макс Барських

Певица Миша Романова презентовала новый трек и видео с названием "Лунная". Премьера песни состоялась одновременно на четырех радиостанциях - NRJ, Наше радио, Люкс ФМ и Перец ФМ. Всего месяц назад артистка выпустила дебютный релиз.

Друг детства Романовой Макс Барских помогает певице в ее сольном старте в рамках своей музыкальной лаборатории BEREGA MUSIC.

"Я влюблен в тембр голоса Миши за его уникальную способность перемещать слушателя в пространство, где нет суеты и всего того, от чего мы хотим укрыться. Эту песню мы создавали с большой любовью и трепетом", - такую подпись певец оставил под обложкой сингла Миши Романовой.

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Песня "Лунная" написана Барским в соавторстве с Ana Baston, которая также является соавтором песни исполнителя "Неземная".

"Макс написал её для меня, находясь в Америке. Когда я получила демо, то переслушивала по кругу много раз. Каждый раз удивляясь, насколько точно он передал в этой песне все оттенки моих чувств", - говорит Миша Романова.

Большая часть съемок проходила в Калифорнии, где последние несколько лет обитает и создает музыку Макс Барских. А часть - в Киеве, в одном из столичных павильонов. По задумке Макса, каждая работа Миши Романовой призвана раскрывать определенную грань ее личности. Если в Makeup певица предстает перед аудиторией эмансипированной холодной дивой, то видео и песня "Лунная", напротив - светится романтикой первых серьезных отношений, отсылающих к эпохе диско.

Екс-участница "ВИА Гры" Миша Романова вернулась в шоу-биз после годовой паузы. В это время певица накапливала музыкальный материал. Недавно она представила свой первый сольный релиз на песню Makeup.